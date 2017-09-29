И не оставлять пенсионеров в одиночестве.

Новая газовая плита для людей третьего возраста – лучший подарок ко Дню пожилого человека, считают в АО "Екатеринбурггаз". Зачастую пожилые люди включают газовые приборы и забывают, уходят поболтать к соседям и при этом захлопнув дверь. Бригады АО "Екатеринбурггаз" регулярно выезжают на такие заявки о запахе газа, предотвращая взрывоопасные ситуации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Расчетный срок эксплуатации газовой плиты, как правило, составляет 10-15 лет. На обслуживании "Екатеринбурггаза" находится свыше 370 тысяч газифицированных квартир. Более 60% газовых приборов в квартирах абонентов отработали свой срок службы. Новые же плиты оборудованы системами "газ-контроль", обеспечивающими хозяйкам безопасность при забывчивости.

Ко Дню пожилого человека "Екатеринбурггаз" подарил газовую плиту пожилой жительнице Верх-Исетского района Александре Александровне Смирновой. Сотрудники предприятия установили одинокой женщине современную плиту с "газ-контролем" и электроподжигом. "Незаслуженно мне наверно подарили. Не воевала я, а так, гоняла лягушек из-под пушек", - переживает Александра Александровна, более 30 лет проработавшая в НПО Автоматики.

"Екатеринбурггаз" призывает горожан последовать его примеру. "Не оставляйте пожилых людей в одиночестве, в опасности, берегите их, помогайте. Важно знать, кто живет у тебя за стенкой, и прийти на помощь одинокому или немощному человеку в случае необходимости", - отмечают сотрудники АО "Екатеринбурггаз".