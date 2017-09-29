"Уральские авиалинии" подхватят клиентов "ВИМ-авиа" Сегодня в 16:29
- Текст
При наличии свободных мест.
С 29 сентября по 16 октября 2017 года "Уральские авиалинии" примут на свои рейсы пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, при этом будут учитываться наличие на борту свободных мест, действительных билетов перевозчика-банкрота и совпадение пункта прилета путешественников.
Клиентам "ВИМ-авиа", желающим улететь с "Уральскими авиалиниями", необходимо обращаться в представительства авиакомпании в аэропортах следования.
Пассажиры "ВИМ-авиа" оказались в бедственной ситуации из-за крупных долгов компании. 25 сентября 2017 года она прекратила чартерные перевозки, оставив с билетами на руках около 190 тысяч человек. Регулярные рейсы перевозчика до 16 октября "подхватят" коллеги по цеху: всех туристов обещают вернуть домой.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих авиакомпаний России по объему перевозок. За 2016 год ее услугами воспользовались 6.4 миллиона человек. Парк перевозчика состоит из 43 лайнеров Airbus: 23 борта А320, 13 – А321 и 7 - А319.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:06
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:55
В России насчитали 25 миллионов иномарок
Что составляет больше половины автопарка страны.Сегодня в 16:51
Отходы в лесу обойдутся тюменскому "Молоку" в 400 тысяч
Фирма сбрасывала опасные остатки.Сегодня в 16:42
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.Сегодня в 16:29
Верх-Исетский завод превратят в бизнес-парк с водопадом
Или в креативный кластер с "Островами".Сегодня в 16:29
"Уральские авиалинии" подхватят клиентов "ВИМ-авиа"
При наличии свободных мест.Сегодня в 16:18
ГК "Новый Поток" наградили за технологическое лидерство
И социальную ответственность.Сегодня в 16:07
Спокойствие, только спокойствие: Якоб высказался о минированиях
В Екатеринбурге.Сегодня в 15:57
В Екатеринбурге неизвестные украли у инкассатора 1,3 миллиона
Преступников ищут.Сегодня в 15:54
Глава Каслей Екатерина Васенина подала в отставку
Из-за судебного иска.Сегодня в 15:51
Газовики призывают дарить безопасность в День пожилых людей
И не оставлять пенсионеров в одиночестве.Сегодня в 15:47
МЧС РФ поможет Казахстану бороться с селями
Методичками и семинаром.Сегодня в 15:42
В Полевском мужчина пришел в школу с ружьем
Забрать внука.Сегодня в 15:40
Россиянам позволят купить домик на Иссык-Куле
Или построить.Сегодня в 15:36
В Перми забивший до смерти пациента медбрат ответит перед судом
Ему грозит 15 лет.
Ещё в сюжете «Авиакомпании на вылет»
Главные новости
- Сегодня в 16:42Екатеринбург пережил цунами минирования
- Сегодня в 16:29Верх-Исетский завод превратят в бизнес-парк с водопадом
- Сегодня в 15:57В Екатеринбурге неизвестные украли у инкассатора 1,3 миллиона
- Сегодня в 15:29Суд по делу Сиволапа стартует 2 октября
- Сегодня в 14:48"Минеры" атаковали полсотни зданий на Среднем Урале
Аналитика
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.
"Дети-нелегалы" остаются пленниками югорских балков Комаровой
На десятки лет?
"Черная дыра" в треугольнике Чернина
Новый этап расследования "Уралинформбюро".