При наличии свободных мест.

С 29 сентября по 16 октября 2017 года "Уральские авиалинии" примут на свои рейсы пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, при этом будут учитываться наличие на борту свободных мест, действительных билетов перевозчика-банкрота и совпадение пункта прилета путешественников.

Клиентам "ВИМ-авиа", желающим улететь с "Уральскими авиалиниями", необходимо обращаться в представительства авиакомпании в аэропортах следования.

Пассажиры "ВИМ-авиа" оказались в бедственной ситуации из-за крупных долгов компании. 25 сентября 2017 года она прекратила чартерные перевозки, оставив с билетами на руках около 190 тысяч человек. Регулярные рейсы перевозчика до 16 октября "подхватят" коллеги по цеху: всех туристов обещают вернуть домой.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих авиакомпаний России по объему перевозок. За 2016 год ее услугами воспользовались 6.4 миллиона человек. Парк перевозчика состоит из 43 лайнеров Airbus: 23 борта А320, 13 – А321 и 7 - А319.