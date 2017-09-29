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В России насчитали 25 миллионов иномарокСегодня в 16:55

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Что составляет больше половины автопарка страны.

Эксперты автоиндустрии определили регионы России, в которых больше всего иномарок. Согласно отчету аналитиков агентства "Автостат", на 1 июля 2017 года в РФ зарегистрировано 25 миллионов машин зарубежных марок, что составляет 60% всего автопарка страны.

Больше всего иномарок в Калининградской области (95,5%), следом идет Приморский край (93,6%), сообщает "Уралинформбюро". По мнению аналитиков, результат был вполне предсказуем: через оба эти региона в Россию долгое время ввозили подержанные зарубежные авто из Европы и Японии.

На третьем месте оказалась Сахалинская область (91,3%), далее следуют Хабаровский край (90,4%) и Магаданская область (85,7%). Москва заняла 6 строчку в рейтинге (82%). Это объясняется более высокими зарплатами, заметили эксперты.

Стоит отметить, что самое маленькое количество зарубежных машин оказалось в Дагестане (23,4%), Чеченской Республике и Ингушетии (менее 30%).

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