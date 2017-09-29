Фирма сбрасывала опасные остатки.

Тюменская компания "Молоко" заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей за самовольный сброс отходов в лесу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В Нижнетавдинском районе предприятие сбрасывало осадки из выгребных ям, относящиеся к IV классу опасности, в три незаконных накопителя в лесу. Один из них был поврежден, отходы вытекали в лес и далее в болото. Взятые пробы показали загрязнение участка. Так, содержание азота аммонийного превышало нормы в 23 раза.

В отношении компании были возбуждены административные дела за самовольное использование лесного участка, загрязнение лесов отходами производства и несоблюдение экологических требований при размещении отходов производства. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.