Из-за нового коллектора.

В нескольких районах Тюмени 4 октября ожидаются перебои с водоснабжением. Это связано с запуском нового канализационного коллектора на улице Полевой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюмень Водоканал". Для переключения коллектора необходимо полностью осушить участок.

Водоснабжение будет отсутствовать в большей части Калининского административного округа в границах улиц Первомайская - Волгоградская - Интренациональная - Объездная дорога - река Тура, а также в населенных пунктах Рощино, Метелево и Луговое.

Перебои в водоснабжении могут произойти на участке от улиц Первомайской - Волгоградской - Интернациональной до района Войновки между рекой Тура и Объездной дорогой, за исключением района Лесобазы.

Красным выделен район, где будет отсутствовать водоснабжение

Синим – где возможны перебои в водоснабжении до полного отсутствия