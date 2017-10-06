По версии "Уралинформбюро".

1. Стрельба в Лас-Вегасе

59 убитых и 537 раненых - таков итог фестиваля кантри-музыки, прошедшего 2 октября в Лас-Вегасе. 64-летний местный житель Стивен Пэддок из окна на 32 этаже отеля Mandalay Bay открыл огонь по толпе из автоматического оружия. После этого стрелок покончил с собой. По одной из версий, у американского пенсионера была депрессия. Стала ли она причиной массового убийства, пока неизвестно.

2. Это точно чрезвычайная ситуация

Эффектно "отметили" в этом году российские школы День учителя. Укороченным рабочим днем. Но не по своей воле - постарались лжеминеры. Очередной шквал звонков с сообщениями о бомбах в учебных заведениях обрушился на десяток российских городов 5 октября. Эвакуации, естественно, больше всех были рады школьники - по этому поводу они даже снимали экстренные репортажи. Как нередко бывает в таких случаях, "журналистов" выгоняли с места событий первыми.

3. Полет в будущее

Глава SpaceX Илон Маск предложил использовать ракету BFR (Big Falcon Rocket), разрабатываемую для полетов на Марс, для перемещения по Земле. Концепцию транспорта он представил на Международном астронавтическом конгрессе IAC–2017.

Согласно презентации, на такой ракете можно долететь из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. В Инстаграме Маск отметил, что стоимость одного билета будет примерно такая же, как цена на билет в эконом-классе самолета. Максимальное время полета между любыми точками на Земле составит не более часа.

4. Анекдот от президента

Владимир Путин, как известно, за словом в карман не лезет. Но всегда держится в рамках приличия. На пленарном заседании "Энергия для глобального роста" президент России намекнул модератору обсуждений на некорректное поведение с помощью анекдота, пусть и не самого свежего. Намек был понят, аудитория посмеялась.

5. Приходи к нам, у нас есть печеньки

На севере медведи не только по улицам ходят, но и в окна заглядывают и печенье выпрашивают. Так, на Ямале работники местного предприятия подкармливают белого хищника. Зверь лакомится хлебобулочными изделиями и аппетитно причмокивает. Когда угощение заканчивается, мишка тактично уходит восвояси.