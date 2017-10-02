Рейс из Даламана задержан на 8 часов.

Уральцы почти 8 часов не могут вылететь из турецкого Даламана. Рейс авиакомпании Red wings задержан. Борт должен был подняться в воздух в 21.40 по местному времени. Сейчас же на онлайн-табло турецкой авиагавани время вылета – 5.40.

Как сообщили "Уралинформбюро" в авиакомпании, задержка вызвана поздним прибытием борта. По сообщениям пассажиров, им так и не предложили горячего питания и размещения в гостинице. Многим пришлось спать прямо на полу аэропорта.