Готовьте шубы и варежки.

Морозная погода пришла в Свердловскую область. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 10 градусов. Днем 2 октября ожидается лишь 4 градуса выше нуля. К середине недели немного потеплеет: 3 октября воздух прогреется до плюс 7, 4 октября - до плюс 8 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителям следует быть осторожнее - по утрам на дорогах возможна гололедица. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.

В Екатеринбурге разброс температур чуть меньше. По ночам ожидает до минус 5 градусов. Днем воздух будет прогреваться лишь до плюс 5. В понедельник и среду существенных осадков не ожидается. Во вторник ночью пройдет мокрый снег, который днем превратиться в дождь.