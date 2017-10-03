В октябре.

В столице Среднего Урала продолжается ремонт дорог и коммунальных сетей. Так, 5 октября 2017 года сетевики закроют проезд по улице Машинистов - от Гражданской до III Интернационала. Перекрытие будут действовать до 5 ноября. Оно связано со строительством сети теплоснабжения.

Кроме того, 7 октября "замок повесят" на Макаровский мост. Движение по нему будет закрыто до 23 октября, передает "Уралинформбюро".

Есть и радостные новости. На ВИЗе завершились все работы над трамвайной веткой на улице Татищева, которые стартовали еще в сентябре 2016 года. Теперь можно ехать из центра на ВИЗ и обратно по трем полосам в каждом направлении.

В связи с этим изменились два трамвайных маршрута - №2 и №18. Теперь они поворачивают с Ленина на новую линию на Татищева, при этом маршрут №18 продлен до кольца на улице Волгоградской.

30 сентября дорожники открыли для движения и главную городскую улицу – проспект Ленина. Его ремонт длился с середины июля.

Стоит отметить, что городские власти и дорожники торопятся провести Екатеринбург в порядок к чемпионату мира по футболу. Матчи в столице Среднего Урала состоятся во второй половине июня 2018 года.

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