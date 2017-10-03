Двукратной олимпийской чемпионке был 81 год.

Тело двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Людмилы Белоусовой кремировано. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка скончалась на прошлой неделе в Женеве после продолжительной болезни. О похоронах спортсменки ничего не сообщается.

Стоит напомнить, что пара Белоусовой и ее супруга Олега Протопопова взяла золото на Олимпийских играх-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Также на их счету по четыре первых места на чемпионатах мира и Европы.

Одним из последних выступлений пары стал выход на лед на юбилейном вечере Татьяны Тарасовой в 2007 году.

Людмила Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске. В фигурное катание она пришла в 16 лет.