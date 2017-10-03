В Екатеринбурге "мерзнут" 300 домов02 октября в 11:17
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Жилых и административных.
В Екатеринбурге на утро 2 октября без отопления остаются 300 зданий разного назначения. Причина - выявленные пусковые дефекты на сетях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
В частности, неполадки при запуске не позволили пустить тепло в срок в микрорайоне Пионерский. До сих пор сидят с холодными батареями жильцы домов на улицах Сулимова, Боровой, Учителей, Советской, Уральской. Все они находятся в управлении УК "Урал-СТ". Аналогичная ситуация в домах по улицам Восточной, Луначарского и Шевченко, которые обслуживает УК "РЭМП Железнодорожного района".
По словам представителя УК "Урал-СТ", авария в Пионерском уже устранена, теплоснабжение будет подано до вечера 2 октября. А вот в домах по улице Восточной, расположенных рядом с железнодорожным вокзалом, с пятницы из-за аварии на магистральном трубопроводе нет не только тепла, но и горячей воды. Как сообщили "Уралинформбюро" жители района, отопление им также обещали дать утром 2 октября.
Нет отопления и в домах по улицам Бакинских Комиссаров и Краснофлотцев. В управляющей компании РЭМП "Эльмаш" сообщили, что перезапустят тепло, чтобы оно "дотянуло" до всех потребителей. Точные сроки запуска тепла представители компании не назвали, ограничившись туманным "сегодня-завтра".
Сотрудники УЖК "Орджоникидзевская" оказались более информированными. По их словам, в данный момент отсутствует отопление в 37 домах, расположенных по улицам Донбасской, Бакинских Комиссаров, 40-летия Октября, Кировградской, Фестивальной, Орджоникидзе, в переулках Суворовском, Черниговском и на бульваре Культуры. В качестве причины ЧП указывается некая авария, случавшаяся на сетях Екатеринбургской теплосетевой компании.
Однако в самой ЕТК факт аварии не подтвердили. "Ведутся плановые ремонтные работы на теплотрассе", — сообщили работники диспетчерской службы компании.
"Обнаружилось пусковое повреждение подающего трубопровода, — пояснили в пресс-службе ЕТК. — Летом эта труба успешно прошла гидравлические испытания, но тогда в сети подавалась вода, нагретая до температуры 40 градусов. А вот пуска воды, нагретой до 75 градусов, трубопровод не выдержал".
Представители компании заверили, что авария будет устранена сегодня до 17.00.
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