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Узбекского писателя-оппозиционера выпустили из СИЗО02 октября в 14:42

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Но паспорт не вернули.

В Ташкенте из СИЗО отпустили писателя Нурулло Отахонова, задержанного 27 сентября сразу после прибытия из Турции. Его подозревают в публичных призывах к изменению государственного строя и захвату власти, а также в создании и хранении экстремистских религиозных материалов.

Уголовное дело в отношении Отахонова возбудили 11 мая 2017 года, когда тот был за границей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, пишут "Известия".

Писатель решил вернуться на родину после того, как новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал соотечественников, проживающих в других странах, возвращаться домой, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что подозреваемый, которого узбекские СМИ называют диссидентом, пока не получил на руки паспорт.

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