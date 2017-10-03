Но паспорт не вернули.

В Ташкенте из СИЗО отпустили писателя Нурулло Отахонова, задержанного 27 сентября сразу после прибытия из Турции. Его подозревают в публичных призывах к изменению государственного строя и захвату власти, а также в создании и хранении экстремистских религиозных материалов.

Уголовное дело в отношении Отахонова возбудили 11 мая 2017 года, когда тот был за границей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, пишут "Известия".

Писатель решил вернуться на родину после того, как новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал соотечественников, проживающих в других странах, возвращаться домой, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что подозреваемый, которого узбекские СМИ называют диссидентом, пока не получил на руки паспорт.