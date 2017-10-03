Больше часа в день.

С 1 октября 2017 года в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в приложении Boom ограничено бесплатное фоновое прослушивание музыки. Об этом сообщает TJ со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, которое сотрудничает с Mail.Ru Group.

Теперь пользователи бесплатно могут слушать до 60 минут музыки в сутки. Чтобы снять лимит, необходимо купить ежемесячную подписку, передает "Уралинформбюро". По словам представителя агентства, в скором времени без оформления подписки можно будет "получить" только 30 минут музыки в день.

Нововведение работает в последних версиях мобильных приложений обеих социальных сетей. На веб-версии оно не распространяется.

Ограничения были введены из-за договоренностей с обладателями прав на музыку. Среди них Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network.