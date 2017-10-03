×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пользователям "ВКонтакте" запретили бесплатно слушать музыку02 октября в 11:35

  • Текст

Больше часа в день.

С 1 октября 2017 года в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в приложении Boom ограничено бесплатное фоновое прослушивание музыки. Об этом сообщает TJ со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, которое сотрудничает с Mail.Ru Group.

Теперь пользователи бесплатно могут слушать до 60 минут музыки в сутки. Чтобы снять лимит, необходимо купить ежемесячную подписку, передает "Уралинформбюро". По словам представителя агентства, в скором времени без оформления подписки можно будет "получить" только 30 минут музыки в день.

Нововведение работает в последних версиях мобильных приложений обеих социальных сетей. На веб-версии оно не распространяется.

Ограничения были введены из-за договоренностей с обладателями прав на музыку. Среди них Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×