Если не наступит апокалипсис.

Американские ученые считают, что в ближайшие три месяца к Земле близко подойдут сразу шесть потенциально опасных астероидов. Четыре из них пройдут настолько близко к планете, что если солнечные ветра изменят направление, столкновения не избежать, сообщает "Уралинформбюро".

По словам специалистов, планета почти всегда находится в потенциальной опасности. "Вспышка на Солнце определенной мощности может за считанные секунды полностью уничтожить человечество вместе со всеми природными ресурсами. Кроме того, близко к орбите часто пролетают потенциально опасные астероиды", – цитируют ученых "Актуальные новости".

Ближайший конец света стоит ожидать 21 октября. По мнению футурологов, в этот день Земля может столкнуться с планетой Х. Если же ничего не произойдет, то 5 ноября можно готовиться к сильнейшей солнечной вспышке, которая может сильно навредить землянам.

В середине ноября к Земле должен приблизиться огромный астероид. Однако, если все обойдется, то ближе к концу года уфологии обещают землянам встречу с НЛО.