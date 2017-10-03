Вице-президентом РАН стал уральский ректор02 октября в 12:35
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Аграрного университета.
Вице-президентом Российской академии наук избрана ректор Уральского аграрного госуниверситета, академик РАН Ирина Донник. За нее проголосовало 90% членов академии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.
Кандидатуру Донник предложил ранее избранный президентом академии Александр Сергеев.
"Мое избрание в президиум Российской академии наук – это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий", - рассказала Ирина Донник.
В новый президиум РАН, избранный на 5 лет, вошли еще 10 вице-президентов, в том числе и уральцы - председатель УрО РАН Валерий Чарушин. Первое официальное заседание обновленного президиума, на котором будет обсуждаться распределение обязанностей, назначено на 10 октября.
Как рассказали "Уралиформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, с избранием вице-президентом РАН Ирину Донник поздравил губернатор Евгений Куйвашев.
"Символично, что в тот год, когда мы празднуем сразу три знаковых юбилея – 85-летие академической науки Урала, 30-летие уральского отделения РАН и 25-летие научного Демидовского фонда – представитель от Свердловской области вошел в новый состав Президиума Российской академии наук. Наука всегда являлась надежной опорой промышленного роста и социально-экономического развития нашей страны", – отметил он.
Кроме того, глава региона выразил уверенность, что на этом посту уральский ректор продолжит дальнейшее продвижение научных направлений и школ УрО РАН, реализацию важнейших программ и проектов, организацию крупнейших научных форумов и мероприятий на территории Среднего Урала.
Стоит отметить, что Ирина Донник – ученый, широко известный в России и за рубежом. Она является лауреатом госпремии правительства РФ в области науки и техники, а также автором более 500 научных работ.
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