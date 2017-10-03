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Судьбу приемных детей удалившей грудь екатеринбурженки решат 5 октября02 октября в 13:35

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В суде.

Назначена дата судебного заседания по делу жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой органы опеки отняли детей после операции по удалению груди. Слушание состоится 5 октября. Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

В суде будет решаться вопрос о расторжении с ней договора об опекунстве.

Детей у Савинковских изъяли в конце августа. В органах опеки посчитали, что операция по удалению груди стала для Юлии первым шагом к смене пола. Женщина же уверяет, что подобных намерений не имела. Она попыталась обжаловать действия органов опеки, но 21 сентября Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отклонил ее иск. Министерство соцполитики также не увидело нарушений в действия органов опеки.

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