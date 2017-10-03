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Юные талисманы "Газпром добыча Ямбург" получили подарки02 октября в 12:35

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На общий день рождения.

1 октября 2017 года ООО "Газпром добыча Ямбург" отметило 33-летие года. В этот же день поздравления по традиции получили дети-талисманы предприятия – Анна Лисица и Александр Телешков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Девочка и мальчик первыми появились на свет в дни, когда компания отмечала 20 и 25 лет со дня образования. С тех пор "Газпром добыча Ямбург" шефствует над детьми: работники навещают их и дарят презенты к праздникам.

Семиклассница Аня Лисица посещает художественную школу и занимается спортом. Недавно она вернулась с соревнований по многоборью, прошедших во всероссийском детском центре "Орленок". В этом году подарком для Анны стала портативная акустика и наушники известного японского бренда. Теперь к увлечениям школьницы добавится музыка.

Саша Телешков перешел во второй класс. После школы он занимается в спортивной секции, ходит в кружок мультипликации и берет уроки каллиграфии. Для всесторонне развития работники "Газпром добыча Ямбург" подарили ему три больших конструктора. Из многочисленных деталей можно будет собрать грузовой вертолет, скоростной вездеход и морскую платформу.

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