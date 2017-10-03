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Россиян перестала пугать гибель в терактах02 октября в 15:07

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Как раньше.

Жители России стали меньше бояться погибнуть в терактах. Спустя пять месяцев после взрыва в питерском метро градус напряженности снизился с 30% до 16%. Таковы данные опроса, проведенного "Левада-центром" 15-19 сентября 2017 года среди 1,6 тысячи жителей 48 регионов страны, передает "Уралинформбюро".

Сегодня 16% респондентов уверены, что новые террористические акты в России могут произойти, 56% - допускают их вероятность, 13% - придерживаются противоположного мнения.

Стоит напомнить, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Тогда погибли 15 человек, включая смертника, около 50 были ранены.

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