Изо льда.

Традиционный фестиваль ледяной скульптуры, который ежегодно проходит на Площади 1905 года в Екатеринбурге, будет посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты администрации уже завершают формирование техзадания. До конца недели документы конкурса будут опубликованы. Ожидается, что первые наброски скульптур появятся в середине ноября.

В качестве темы для самого ледового городка выбрано 295-летие уральской столицы.