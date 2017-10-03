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Исследователи биологических часов получили Нобелевку02 октября в 17:13

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По медицине и физиологии.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали исследователи так называемых биологических часов.

Соответствующее заявление сделал Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме. Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг анализируют молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы организма. Именно эти ритмы помогают нашему организму ориентироваться в течение суток.

С объявление лауреатов в области медицины стартовала так называемая "нобелевская неделя", передает "Уралинформбюро". В ближайшие дни назовут победителей в остальных номинациях. Церемония награждения традиционно состоится 10 декабря.

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