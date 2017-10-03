По медицине и физиологии.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали исследователи так называемых биологических часов.

Соответствующее заявление сделал Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме. Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг анализируют молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы организма. Именно эти ритмы помогают нашему организму ориентироваться в течение суток.

С объявление лауреатов в области медицины стартовала так называемая "нобелевская неделя", передает "Уралинформбюро". В ближайшие дни назовут победителей в остальных номинациях. Церемония награждения традиционно состоится 10 декабря.