И масла.

Кофе с добавленным в него растительным или животным жиром ускоряет обмен веществ, что способствует похудению. Выводы ученых университета биологических исследований в Аризоне публикует Gizmondo, передает "Уралинформбюро".

Для положительного эффекта необходимо строго соблюдать пропорции. На кружку кофе достаточно всего 10 граммов жира. Также, чтобы скорее ощутить всю мощь масляно-кофейной смеси, необходимо полностью отказаться от сахара. Отмечается, что пить кофе нужно всего раз в день – утром. Все дело в том, что кофеин запускает организм и помогает ему прийти в тонус.

Согласно наблюдениям специалистов, такая методика не работает с чаем: тиамин, содержащийся в напитке, не расщепляет частицы жира. Поэтому организм усваивает их хуже.

Кроме того, исследователи выяснили, что жир может спасти от набора лишнего веса при употреблении спиртного: он смажет стенки кишечника и не даст алкоголю усваиваться.