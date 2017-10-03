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Ученые нашли способ похудеть с помощью кофе02 октября в 16:12

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И масла.

Кофе с добавленным в него растительным или животным жиром ускоряет обмен веществ, что способствует похудению. Выводы ученых университета биологических исследований в Аризоне публикует Gizmondo, передает "Уралинформбюро".

Для положительного эффекта необходимо строго соблюдать пропорции. На кружку кофе достаточно всего 10 граммов жира. Также, чтобы скорее ощутить всю мощь масляно-кофейной смеси, необходимо полностью отказаться от сахара. Отмечается, что пить кофе нужно всего раз в день – утром. Все дело в том, что кофеин запускает организм и помогает ему прийти в тонус.

Согласно наблюдениям специалистов, такая методика не работает с чаем: тиамин, содержащийся в напитке, не расщепляет частицы жира. Поэтому организм усваивает их хуже.

Кроме того, исследователи выяснили, что жир может спасти от набора лишнего веса при употреблении спиртного: он смажет стенки кишечника и не даст алкоголю усваиваться.

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