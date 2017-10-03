Победив в конкурсе проектов.

20 октября 2017 года откроется прием заявок для участия в конкурсе волонтерских проектов "Наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России". Выбирать лучший кейс будут в рамках программы "Поколение-2018", запущенной Оргкомитетом "Россия-2018".

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, конкурсанты должны будут представить проекты в шести направлениях. Среди них – спорт и здоровый образ жизни, туристические сервисы, урбанистика и развитие городских пространств, искусство, социально полезные проекты, экология.

Авторы лучших идей пройдут обучение в креативной школе в Инновационном центре "Сколково". Там, под руководством экспертов, они доведут свои задумки до идеала и превратят их в готовые к реализации проекты. Лучшие получат гранты на воплощение идей в жизнь.

Принять участие в конкурсе могут кандидаты в волонтеры ЧМ-2018, которые полностью оформили заявки в волонтерские центры турнира по направлениям "Волонтеры Оргкомитета "Россия-2018" и "Городские волонтеры".

Заявки будут принимать до 8 ноября 2017 года. Затем до 20 ноября эксперты изучат проекты и выберут лучших участников. Со 2 по 5 декабря финалисты доработают свои задумки в "Сколково" и получат награды.