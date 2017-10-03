По решению Генпрокуратуры.

Госдуме предлагают принять законопроект, позволяющий без судебного решения блокировать интернет-порталы, которые связанны с "нежелательными организациями". Останавливать работу таких ресурсов сможет Генпрокуратура, пишет "Коммерсант". Соответствующий законопроект в Госдуму внесли "медведь" Юрий Швыткин, коммунист Александр Ющенко и эсер Олег Нилов.

Сейчас в шорт-листе "неугодных" - 11 организаций, в том числе Фонд Сороса, фонд "Открытое общество" и сетевое движение "Открытая Россия".

По нынешнему порядку блокировать такие сайты можно только через суд, но депутаты считают, что это слишком долго, передает "Уралинформбюро".



"Конкретных примеров, когда были проблемы с блокировкой нежелательных организаций, я не приведу, но их масса. Практика показала: пока будет решение суда, открывается новый ресурс", - пояснил Александр Ющенко.

Стоит отметить, что "нежелательной" признается иностранная или международная неправительственная организация, представляющая "угрозу основам конституционного строя РФ".