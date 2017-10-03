Весь Екатеринбург поздравил Академический с 8-летием02 октября в 17:14
- Текст
В день Веры, Надежды и Любви.
30 сентября екатеринбургский район Академический отмечал восьмой день рождения. За это время он превратился в "город в городе" с сотнями домов, развитой инфраструктурой и особой атмосферой.
Торжественные мероприятия, которые по традиции проводятся в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, начались с самого утра. В храме во имя Святых Божиих строителей состоялась божественная литургия, после чего на месте будущего Преображенского парка района была заложена аллея. В посадке 45 молодых лиственниц участвовали жители района, сотрудники АО "РСГ-Академическое" и УК "Академический".
В течение дня на разных площадках района шла развлекательная программа с джамперами, выступлениями известного уральского кавер-бэнда DoUPaDoo и группы "Океаника". К тем, кто в этот день не смог приехать в Академический, район отправился в гости сам. В полдень в центр уральской выдвинулся музыкальный интернет-автобус, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое" (входит в федеральную ГК "КОРТРОС").
Стать его пассажирами могли все желающие. В гости заглянули и известные горожане: участник шоу "Танцы" на ТНТ Владимир Рябинкин, певица Катя Слок, рекордсмен мира по конькобежному спорту Андрей Бобров, солист группы "Красная скрипка" Александр Рассказов и многие другие. В прямом эфире они поздравляли Академический, рассказывали интересные истории, пели, передавали приветы друзьям и знакомым, обсуждали строительство и пути развития района, его преимущества и перспективы.
За день интернет-автобус Академического побывал в пяти районах Екатеринбурга, в том числе заехал к Оперному театру, на площадь 1905 года, железнодорожный вокзал, площадь Обороны. Наблюдать за его маршрутом и гостями можно было в прямом эфире на Youtube, Instagram, Vkontakte и на сайте девелопера.
Вечером автобус подъехал к новому офису продаж АО "РСГ-Академическое", где состоялся необычный арт-эксперимент. Художники-шаржисты, вместе с жителями и гостями праздника, создали двухметровую стену аватарок. Там же вручили Iphone8 победительнице конкурса #АКАДЕМИЧЕСКОМУ8 Анне Бочковой - всего за сентябрь его участники прислали 150 фото района с любым воплощением цифры 8 в кадре.
Затем гостей ждал праздничный торт и фейерверк. В целом на площадки праздника пришли сотни жителей и гостей Академического, а в онлайн-активностях поучаствовало более 4 000 человек.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
02 октября в 20:07
Житель Поднебесной пытался сбежать из отеля по телефонным проводам
В высоты 19 этажа.02 октября в 20:05
Московский суд отправил агентов ИГ под арест
На два месяца.02 октября в 19:51
В Прикамье двое мальчиков травмировались на батуте
Во всем разбираются следователи.02 октября в 19:09
Китайцы "скрестили" спиннер с телефоном
Хоть крути, хоть звони.02 октября в 18:53
Серовский барак обречен замерзнуть
Вместе с упрямыми жильцами?02 октября в 18:40
Жизнь 6-летней югорчанки едва не оборвалась в петле
Игровой комнаты.02 октября в 18:25
Свердловский бизнес будут меньше "кошмарить" проверяющие
В 2018 году.02 октября в 18:23
Екатеринбургу расписали путь к победе в борьбе за ЭКСПО-2025
На заседании оргкомитета.02 октября в 18:16
Производство штрипсов в Тюмени стоило инвестору 226 миллионов
Область тоже помогла.02 октября в 18:06
Джонни Депп распродает имущество
Чтобы расплатиться с долгами.02 октября в 18:01
Очередей нет: гололедица не загнала екатеринбуржцев в шиномонтажки
Ждут потепления?02 октября в 17:52
Волонтеры ЧМ-2018 улучшат свои города
Победив в конкурсе проектов.02 октября в 17:46
В Югре КамАЗ расплющил легковушку
Водитель иномарки погиб.02 октября в 17:40
Глава ФСК ЕЭС проверил подготовку МЭС Урала к зиме
И ход ремонтных работ.02 октября в 17:36
Стрельбу в Лас-Вегасе устроил местный пенсионер
Предварительно – одиночка.
Главные новости
- 02 октября в 18:53Серовский барак обречен замерзнуть
- 02 октября в 18:23Екатеринбургу расписали путь к победе в борьбе за ЭКСПО-2025
- 02 октября в 18:01Очередей нет: гололедица не загнала екатеринбуржцев в шиномонтажки
- 02 октября в 17:00Судить Сиволапа будут прилюдно
- 02 октября в 16:37На Среднем Урале зафиксирован рост зарплат
Аналитика
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.