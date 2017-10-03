В день Веры, Надежды и Любви.

30 сентября екатеринбургский район Академический отмечал восьмой день рождения. За это время он превратился в "город в городе" с сотнями домов, развитой инфраструктурой и особой атмосферой.

Торжественные мероприятия, которые по традиции проводятся в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, начались с самого утра. В храме во имя Святых Божиих строителей состоялась божественная литургия, после чего на месте будущего Преображенского парка района была заложена аллея. В посадке 45 молодых лиственниц участвовали жители района, сотрудники АО "РСГ-Академическое" и УК "Академический".

В течение дня на разных площадках района шла развлекательная программа с джамперами, выступлениями известного уральского кавер-бэнда DoUPaDoo и группы "Океаника". К тем, кто в этот день не смог приехать в Академический, район отправился в гости сам. В полдень в центр уральской выдвинулся музыкальный интернет-автобус, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое" (входит в федеральную ГК "КОРТРОС").

Стать его пассажирами могли все желающие. В гости заглянули и известные горожане: участник шоу "Танцы" на ТНТ Владимир Рябинкин, певица Катя Слок, рекордсмен мира по конькобежному спорту Андрей Бобров, солист группы "Красная скрипка" Александр Рассказов и многие другие. В прямом эфире они поздравляли Академический, рассказывали интересные истории, пели, передавали приветы друзьям и знакомым, обсуждали строительство и пути развития района, его преимущества и перспективы.

За день интернет-автобус Академического побывал в пяти районах Екатеринбурга, в том числе заехал к Оперному театру, на площадь 1905 года, железнодорожный вокзал, площадь Обороны. Наблюдать за его маршрутом и гостями можно было в прямом эфире на Youtube, Instagram, Vkontakte и на сайте девелопера.

Вечером автобус подъехал к новому офису продаж АО "РСГ-Академическое", где состоялся необычный арт-эксперимент. Художники-шаржисты, вместе с жителями и гостями праздника, создали двухметровую стену аватарок. Там же вручили Iphone8 победительнице конкурса #АКАДЕМИЧЕСКОМУ8 Анне Бочковой - всего за сентябрь его участники прислали 150 фото района с любым воплощением цифры 8 в кадре.

Затем гостей ждал праздничный торт и фейерверк. В целом на площадки праздника пришли сотни жителей и гостей Академического, а в онлайн-активностях поучаствовало более 4 000 человек.