Очередей нет: гололедица не загнала екатеринбуржцев в шиномонтажки02 октября в 18:01
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Ждут потепления?
Свердловские автомобилисты не спешат "переобуваться". Очередей на шиномонтажных станциях Екатеринбурга 2 октября не наблюдается, передает "Уралинформбюро".
Попасть на шиномонтаж можно хоть сегодня. Правда, выбрать время не получится – для желающих найдут "окошко". В другие дни пока свободно – запись возможна как в дневные, так и вечерние часы в шиномонтажках в разных частях города. А вот цены за услугу для стандартных легковушек варьируются от 850 до 1420 рублей.
Между тем, по данным свердловской ГИБДД, на обледенелых трассах Среднего Урала только сегодня произошло больше 10 ДТП. Так, утром 2 октября на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись микроавтобус и китайский внедорожник. Пострадали 4 человека, один из которых получил перелом ребра. Авария произошла из-за утреннего гололеда.
Инспекторы ДПС выступили с предупреждением о неблагоприятных дорожных условиях, напомнив, что погодных улучшений в ближайшие дни не предвидится. Ожидаются минусовые температуры, на севере области – даже днем, и осадки в виде дождя и мокрого снега.
"Следует отказаться от резких и необдуманных маневров при управлении транспортными средствами, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части", - советуют в ГИБДД.
Новичкам за рулем рекомендовано и вовсе отказаться от управления авто и на время пересесть на общественный транспорт. Всем автомобилистам советуют поменять летную резину на зимнюю и не забыть наклеить на заднее стекло знак "Шипы", как того требуют Правила дорожного движения.
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