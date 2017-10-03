В 2018 году.

Свердловских предпринимателей в следующем году будут меньше проверять. Региональное надзорное ведомство начало составлять план инспектирования юридических лиц и ИП на 2018 год. На первом этапе планирования сотрудники отказались от более 440 проверок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отклонены ряд проверок региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД, органов местного самоуправления и других. Всего в плане свердловской прокуратуры значится около 5,8 тысячи проверочных мероприятий, что на 940 меньше, чем было намечено на 2017 год.

В ноябре прокуратура проведет работу по совмещению проверок, запланированных сразу несколькими органами контроля в отношении одного и того же бизнесмена.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал призвал "не кошмарить бизнес" проверками. Он потребовал усилить качество контролирующих мероприятий, при этом снизить их частоту.