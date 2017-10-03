×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Китайцы "скрестили" спиннер с телефоном 02 октября в 19:09

  • Текст

Хоть крути, хоть звони.

Китайские производители гаджетов явили миру спиннерфон. Chilli K188 является гибридом мобильника и популярной игрушки.

Устройство имеет форму восьмерки в подшипником посередине. При этом оно оснащено 1,4-дюймовым дисплеем, 32 Мб памяти и кнопочной клавиатурой, сообщает "Уралинформбюро".

Похвастать функциональностью Chilli K188 не может, но он исправно принимает звонки, отправляет и принимает sms-сообщения. У него даже есть встроенный радиоприемник. С другими устройствами спиннерфон синхронизируется по блютуз.

Размеры и вес Chilli K188 невелики, как и его цена - всего 20 долларов США.


Видео: chilli mobile/youtube.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Технично»

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×