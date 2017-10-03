Хоть крути, хоть звони.

Китайские производители гаджетов явили миру спиннерфон. Chilli K188 является гибридом мобильника и популярной игрушки.

Устройство имеет форму восьмерки в подшипником посередине. При этом оно оснащено 1,4-дюймовым дисплеем, 32 Мб памяти и кнопочной клавиатурой, сообщает "Уралинформбюро".

Похвастать функциональностью Chilli K188 не может, но он исправно принимает звонки, отправляет и принимает sms-сообщения. У него даже есть встроенный радиоприемник. С другими устройствами спиннерфон синхронизируется по блютуз.

Размеры и вес Chilli K188 невелики, как и его цена - всего 20 долларов США.



Видео: chilli mobile/youtube.com