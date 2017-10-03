В высоты 19 этажа.

Постоялец одного из отелей Китая отказался платить за проживание и решил покинуть номер через окно 19 этажа. Выбравшись наружу, мужчина ухватился за телефонные провода и начал свой путь вниз. Однако что-то пошло не так, и беглец застрял.

Житель Поднебесной провисел на высоте 60 метров несколько минут, пока его не сняли подоспевшие спасатели и пожарные. Спустив мужчину на землю, представители экстренных служб вернули его в отель и передали полиции. Стражам порядка "канатоходец" заявил, что хотел перебраться на здание, стоящее на другой стороне улицы, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что мужчина мог получить серьезный удар током - неподалеку от места его экзерсисов проходит высоковольтная ЛЭП.



Видео: YouTube/People's Daily, China