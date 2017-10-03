Программы капремонта в России реализуются с тысячами нарушенийСегодня в 10:23
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Их нашли прокуроры.
Генпрокуратура отчиталась о результатах масштабной проверки в сфере капитального ремонта жилых домов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.
С начала года прокуроры обнаружили свыше 9 тысяч нарушений. Возбуждено 62 уголовных дела, к административной и уголовной ответственности привлечено 1,5 тысячи должностных и юридических лиц, передает "Уралинформбюро".
Зачастую капремонты проводятся без должного регулирования со стороны властей субъектов. Например, в Иркутской области не было нормативного акта о порядке формирования программы капремонта. В итоге в нее попали 1 283 дома, ремонт которых нецелесообразен.
Кроме того, распространены случаи посягательства на деньги, собранные для капремонта, и завышение сметной стоимости работ. Такие нарушения выявлены в Башкортостане, Омской, Самарской областях. Другая беда – срывы сроков и низкое качество ремонта. Так, в Омской области по итогам 2016 года работы были завершены лишь в 33% запланированных домов
"В ряде случаев должностными лицами не соблюдаются требования закона, регламентирующие вопросы формирования фонда капремонта, начисления и уплаты взносов на эти цели", — заявил Александр Куренной.
Как пример – Крым, Забайкальский край, Кировская и Новосибирская области, где органы самоуправления вопреки воле жильцов определили для них способ формирования фонда капитального ремонта.
В генпрокуратуре отметили ежегодный рост числа нарушений в сфере ЖКХ. Если в 2015-м было зафиксировано 334 тысячи таких случаев, то в 2016-м — уже 348 тысяч. В текущем году только за первые восемь месяцев выявлено более 216 тысяч нарушений.
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