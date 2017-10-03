Специалисты МЧС и "Екатеринбурггаза" вышли в рейдыСегодня в 09:54
- Текст
Безопасности.
В Екатеринбурге стартовали профилактические рейды по оценке готовности потребителей газа к отопительному сезону. Осенью жители массово включают отопительные приборы, возрастают риски пожаро- и взрывоопасности.
В целях обеспечения безопасности в осенне-зимний сезон специалисты ГУ МЧС Свердловской области и АО "Екатеринбурггаз" отправились инструктировать жителей и проверять газовые приборы. 2 октября 2017 года рейд прошел в частном секторе по улице Водопьянова Железнодорожного района, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
В ходе рейда выяснилось, что большинство опрошенных домовладельцев пользуются газовым оборудованием с нарушениями. Повсеместно жители прячут газопроводы и счетчики в кухонные шкафы, замуровывают трубы в стену, что запрещено правилами безопасного пользования газом. Еще одно выявленное в ходе рейда массовое нарушение - наличие электропроводов на газопроводах.
"Касание электропроводки газопровода создает опасную ситуацию, даже если это шнур от дверного звонка. Напряжение 220 вольт, представляете, что может случиться, если вдруг закоротит? А если не обеспечен доступ к газопроводу и газовому оборудованию, то обслуживать их невозможно", - объясняет начальник службы домовых сетей Производственного управления №3 АО "Екатеринбурггаз" Александр Вялков.
Специалисты отдела Госпожнадзора по Железнодорожному району и "Екатеринбурггаза" проинструктировали потребителей, вручили памятки по газовой и электробезопасности, напомнили телефоны экстренных служб - 104 и 101. Эксперты акцентировали внимание горожан на важности регулярной прочистки дымоходов во избежание отравлений продуктами сгорания природного газа.
В ближайшее время совместные рейды безопасности пройдут во всех районах Екатеринбурга.
АО "Екатеринбурггаз" осуществляет газоснабжение потребителей на территории Екатеринбурга – это 372 тысячи газифицированных квартир и 17 тысяч индивидуальных домов. Уровень газификации столицы Урала природным газом на 1 января 2016 года составил 62,5%. Объем потребления газа в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров в год.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:10
Совет директоров МРСК Урала возглавил Александр Фадеев
Сменив на посту Сергея Семерикова.Сегодня в 13:06
Кредитная нагрузка россиян достигла минимума
За последние три года.Сегодня в 13:03
В Екатеринбурге загорелся частный дом
Площадь пожара – 300 "квадратов".Сегодня в 12:57
Экс-директору тюменского МУП "Водоканал" поменяли срок на реальный
В колонии строгого режима.Сегодня в 12:37
Международная бизнес-миссия проедет по тюменским паркам
Индустриальным и техническим.Сегодня в 12:33
На региональных телеканалах станет больше рекламы
Медведев разрешил.Сегодня в 12:18
Екатеринбургского пиромана-"детсадовца" будут лечить
Принудительно.Сегодня в 12:07
В Белоярском прокуратура объявила войну активным депутатам
Оппозиционерам.Сегодня в 11:58
В Челябинске двое мужчин избили и изнасиловали знакомую
Преступление сняли на камеру.Сегодня в 11:56
Сборная "РН-Пурнефтегаза" выступила в финале летней спартакиады
"Роснефти".Сегодня в 11:44
К Екатеринбургскому балету присоединился лауреат "Золотой Маски"
Антон Пимонов.Сегодня в 11:35
Экс-министра спорта Прикамья освободили из-под домашнего ареста
И взяли под подписку о невыезде.Сегодня в 11:31
Екатеринбуржцы застряли в Норильске
На 5 часов.Сегодня в 11:27
Жителям Кировграда напомнили правила пользования газом
В быту.Сегодня в 11:21
Жалуйтесь! На Среднем Урале заработала "горячая линия" по уборке дорог
От снега и наледи.
Главные новости
- Сегодня в 12:07В Белоярском прокуратура объявила войну активным депутатам
- Сегодня в 11:21Жалуйтесь! На Среднем Урале заработала "горячая линия" по уборке дорог
- Сегодня в 10:16Депутатам в Асбесте обещают добавить "огонька"
- Сегодня в 08:52Где в Екатеринбурге ехать плохо: город встал в 9-балльных пробках
- Сегодня в 08:15На тренировке по плаванию утонул 7-летний тагильчанин
Аналитика
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.