Безопасности.

В Екатеринбурге стартовали профилактические рейды по оценке готовности потребителей газа к отопительному сезону. Осенью жители массово включают отопительные приборы, возрастают риски пожаро- и взрывоопасности.

В целях обеспечения безопасности в осенне-зимний сезон специалисты ГУ МЧС Свердловской области и АО "Екатеринбурггаз" отправились инструктировать жителей и проверять газовые приборы. 2 октября 2017 года рейд прошел в частном секторе по улице Водопьянова Железнодорожного района, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В ходе рейда выяснилось, что большинство опрошенных домовладельцев пользуются газовым оборудованием с нарушениями. Повсеместно жители прячут газопроводы и счетчики в кухонные шкафы, замуровывают трубы в стену, что запрещено правилами безопасного пользования газом. Еще одно выявленное в ходе рейда массовое нарушение - наличие электропроводов на газопроводах.

"Касание электропроводки газопровода создает опасную ситуацию, даже если это шнур от дверного звонка. Напряжение 220 вольт, представляете, что может случиться, если вдруг закоротит? А если не обеспечен доступ к газопроводу и газовому оборудованию, то обслуживать их невозможно", - объясняет начальник службы домовых сетей Производственного управления №3 АО "Екатеринбурггаз" Александр Вялков.

Специалисты отдела Госпожнадзора по Железнодорожному району и "Екатеринбурггаза" проинструктировали потребителей, вручили памятки по газовой и электробезопасности, напомнили телефоны экстренных служб - 104 и 101. Эксперты акцентировали внимание горожан на важности регулярной прочистки дымоходов во избежание отравлений продуктами сгорания природного газа.

В ближайшее время совместные рейды безопасности пройдут во всех районах Екатеринбурга.

АО "Екатеринбурггаз" осуществляет газоснабжение потребителей на территории Екатеринбурга – это 372 тысячи газифицированных квартир и 17 тысяч индивидуальных домов. Уровень газификации столицы Урала природным газом на 1 января 2016 года составил 62,5%. Объем потребления газа в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров в год.