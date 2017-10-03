В быту.

В квартирах Кировграда установлено 4 300 проточных газовых водонагревателей. При небрежном пользовании данным оборудованием высоки риски отравления продуктами сгорания природного газа. Для обеспечения безопасности необходимо неукоснительно соблюдать правила пользования газом.

"При использовании проточных газовых водонагревателей некоторые абоненты нарушают правила: не открывают окна, не проверяют тягу в дымоходах и вентиляционных каналах, - рассказал начальник КЭС Кировграда АО "ГАЗЭКС" Геннадий Крутиков. - Порой, если отсутствует тяга, начинают самостоятельно вмешиваться в систему безопасности газовых приборов, отключая автоматику, которая призвана обеспечить защиту потребителя, при отсутствии тяги оперативно отключая газовый прибор. Из-за этого комплекса нарушений и происходят отравления угарным газом".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы компаний "ГАЗЭКС", в преддверии осенне-зимнего периода в Кировграде был объявлен месяц газовой безопасности. По городу курсирует машина аварийной газовой службы, напоминающая горожанам постулаты безопасности по громкоговорителю. Работники компании проводят техническое обслуживание газового оборудования, проверяют автоматику безопасности, дают инструктажи потребителям. Дополнительно в городе развешиваются плакаты с правилами пользования газом.

Управляющим компаниям Кировграда напомнили об обязанности содержать дымоходы и вентиляционные каналы многоквартирных домов в исправном состоянии, организовывать их своевременную прочистку и ремонт во избежание отравления людей угарным газом. Актуальный вопрос обсуждался на специальном совещании, в котором приняли участие глава администрации городского округа Александр Кожевников, заместитель генерального директора - исполнительный директор в Горнозаводском округе АО "ГАЗЭКС" Сергей Логинов, представители четырех управляющих компаний Кировграда и прокуратуры города.

Сформировать навыки безопасного поведения с природным топливом у будущего поколения потребителей – стратегическая задача АО "ГАЗЭКС". Азы газовой грамоты ранее освоили пятиклассники школы №1 Кировграда. А в конце сентября урок безопасности прошел в школе №3. "Образовательные мероприятия проводятся для того, чтобы учащиеся в Кировграде знали требования к пользованию газовыми приборами, выполняли их, и делали замечания своим родителям", - отметил Г.Крутиков.