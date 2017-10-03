Уверены ученые.

Высокая сексуальная активность ведет к преждевременному старению. К такому выводу в своих исследованиях пришли бразильские ученые из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул. Результаты опубликовал журнал Biogerontology, передает "Уралинформбюро".

Биологи поставили эксперимент на крысах: сравнивали состояние организма у размножающихся и одиноких особей в разном возрасте. У крыс, ведущих сексуальную жизнь, окислительная нагрузка на клетки была выше, чем у непорочных животных.

Самой разрушительной для клеток организма оказалась сексуальная активность в молодом возрасте.