На 5 часов.

Прибытие рейса авиакомпании NordStar из Норильска в Екатеринбург 3 октября задерживается более чем на 5 часов. Согласно данным онлайн-табло Кольцово в уральской столице самолет приземлится в 18.50, тогда как по плану должен был сесть в 13.15.

По информации онлайн-табло норильской авиагавани, борт прибыл в Красноярский край с опозданием.

Этот же самолет сегодня должен отправиться из Екатеринбурга в Ростов. Но его вылет уже отложен с 15:15 на 19:55, передает "Уралинформбюро".