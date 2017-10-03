Антон Пимонов.

Хореографом Екатеринбургского театра оперы и балета назначен лауреат "Золотой Маски" Антон Пимонов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе театра.

Антон Пимонов – выпускник Академии Русского балета. В течение 18 лет он выступал на сцене Мариинского театра. В 2013 году там же он дебютировал как постановщик танцев. Весной 2017-го за балет "Скрипичный концерт №2" хореограф получил "Золотую маску".

Лауреат премии начал работу в екатеринбургском театре еще в сентябре. В круг его обязанностей входит проведение ежедневных уроков и репетиций, а также общий художественный надзор за текущими спектаклями. Первую постановку Пимонова зрители увидят весной 2018 года.