×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


К Екатеринбургскому балету присоединился лауреат "Золотой Маски"Сегодня в 11:44

  • Текст

Антон Пимонов.

Хореографом Екатеринбургского театра оперы и балета назначен лауреат "Золотой Маски" Антон Пимонов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе театра.

Антон Пимонов – выпускник Академии Русского балета. В течение 18 лет он выступал на сцене Мариинского театра. В 2013 году там же он дебютировал как постановщик танцев. Весной 2017-го за балет "Скрипичный концерт №2" хореограф получил "Золотую маску".

Лауреат премии начал работу в екатеринбургском театре еще в сентябре. В круг его обязанностей входит проведение ежедневных уроков и репетиций, а также общий художественный надзор за текущими спектаклями. Первую постановку Пимонова зрители увидят весной 2018 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Екатеринбург пережил цунами минирования

Екатеринбург пережил цунами минирования

Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×