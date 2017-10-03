Признался глава "Роскосмоса".

Двигатели для тяжелых ракет "Протон" оказались спаяны не тем припоем из-за отсутствия взаимодействия производства и складского хозяйства на Воронежском механическом заводе. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

"Когда стали разбираться, оказалось, что один из вопросов касался складского учета используемых материалов. У кладовщицы была серьезная травма, она ушла на долгое время на больничный, и на этот период не было элементарной преемственности в работе кладовщиков", — пояснил он.

Руководитель "Роскосмоса" заверил, что после инцидента приняты организационные меры, исключающие повторение подобных случаев в будущем.

Брак в жидкостных ракетных двигателях был выявлен во время огневых испытаний, напоминает "Уралинформбюро". Оказалось, что в РД-0210/0211 и РД-0213/0214 использованы "неликвидные компоненты". Например, вместо материалов, содержащих сплавы драгметаллов, применяли менее жаростойкие. В начале года был отозван весь задел по двигателям. Из-за этого запуск "Протонов" отложили почти на полгода.

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