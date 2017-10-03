На 17 дней.

В столице Урала изменилась схема движения временного автобусного маршрута №7 "Драмтеатр - Дворец молодежи - Драмтеатр". С 3 по 20 октября он будет ходить по "кольцу": улица 8 Марта - проспект Ленина - Московская - Челюскинцев - Бориса Ельцина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕМУП "МОАП".

Первый автобус отправляется от Драмтеатра в 7.05, оканчивается движение в 20.25. От Дворца молодежи первая машина отходит в 7.14, последняя - в 20.34.

Интервал движения в час пик не превышает 10 минут, в выходные дни - 20 минут.

Автобус №7 запустили для удобства горожан, после того как было закрыто трамвайное движение по Макаровскому мосту. Последний переживает масштабную реконструкцию с расширением и возведением дополнительной секции.

Ранее по теме:

Опубликована схема движения временного автобуса до Макаровского моста