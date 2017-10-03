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"Зяблицев-Фонд" приготовил подарок екатеринбургским пенсионерам Сегодня в 13:48

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Ко дню пожилого человека.

"Зяблицев-Фонд" начал в Екатеринбурге запись на бесплатные концерты, посвященные празднованию Дня пожилого человека.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев, мероприятия пройдут 18 и 19 октября в ДК имени М.Горького (улица Первомайская, 24).

Вход на концерты – строго по пригласительным билетам и в указанное на них время. Приглашение уже можно забронировать, обратившись в "Зяблицев-Фонд" по телефонам: 8 (343) 269-40-05 или 269-40-06.

Количество билетов ограничено.

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