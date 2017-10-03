Старт отопительного сезона сорван.

Жители семи муниципалитетов Челябинской области до сих пор не получили тепло. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Старт отопительного сезона сорван в Троицке, Копейске, Аргаяшском, Саткинском, Нагайбакском, Красноармейском, Еткульском и Троицком районах. Самая сложная ситуация в Троицке – без отопления остаются 19 тысяч жителей. В Красноармейском районе отопительный сезон не начался в пяти населенных пунктах.

Прокуратура уже организовала выездную проверку в самые "холодные" муниципалитеты.