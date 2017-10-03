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Нобелевская премия по физике уедет в США Сегодня в 15:31

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Награду присудили проекту LIGO.

3 октября были названы имена обладателей Нобелевской премии по физике. Ими стали американские исследователи Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бэрришу, передает "Уралинформбюро".

Награды Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук удостоены проект LIGO (англ. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) - лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории, а также наблюдение за гравитационными волнами.

Группе ученых удалось в сентябре 2015 года зафиксировать всплеск гравитационных волн, которые спровоцировало слияние черных дыр общей массой 53 Солнца.

Накануне были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии. Ими стали исследователи так называемых биологических часов - Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг.

В ближайшие дни назовут победителей в остальных номинациях. Церемония награждения традиционно состоится 10 декабря.

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Исследователи биологических часов получили Нобелевку

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