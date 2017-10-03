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Тюменская фирма заплатит штраф в 100 миллионовСегодня в 15:47

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За попытку подкупа.

Мировой суд Тюмени признал ООО "Сибэталон" виновным в незаконном предложении вознаграждения сотрудникам банка в особо крупном размере. Компания будет обязана заплатить штраф в размере 100 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Весной 2016 года представительница компании попыталась получить для фирмы в кредит 350 миллионов рублей. Финансовое положение компании сделать этого не позволяло, поэтому в банк женщина подала фиктивные документы. В кредите было отказано. Тогда представитель компании несколько раз пыталась подкупить начальника отдела и замдиректора филиала банка. Оба ей отказали.

Кроме административного дела в отношении компании возбудили и уголовное по статье "Приготовление к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере". Материалы находятся на рассмотрение в суде.

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