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Владельцев угнанных машин освободят от уплаты налогаСегодня в 16:48

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Транспортного.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий полностью освободить от уплаты транспортного налога автовладельцев, чьи машины числятся в угоне. Соответствующие поправки предложили эсеры во главе с Сергеем Мироновым, передает "Уралинформбюро".

Парламентарии предлагают уточнить нормы Налогового кодекса, избавив и без того пострадавших граждан от лишней бюрократической волокиты. Сегодня владелец авто, находящегося в розыске, должен каждый год подтверждать факт угона или кражи соответствующими документами.

"Со дня подтверждения факта угона до момента возвращения автомобиля владельцу никаких поборов быть не должно", - пояснил Миронов.

Согласно документу, подтверждение статуса "находится в угоне" перейдет в плоскость межведомственного взаимодействия, то есть не будет требовать участия владельца машины.

"Начислять этот сбор тому, кто лишился автомобиля, - просто верх абсурда. Наша инициатива исключает такую практику", - добавил автор поправок.

Освобождать автомобилистов от уплаты транспортного налога предлагается со дня подтверждения факта угона и заканчивая днем возвращения машины законному владельцу.

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