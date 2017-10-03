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Американцы смогут распечатать пистолеты на принтереСегодня в 17:30

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Не выходя из дома.

В США начали продавать трехмерный принтер Ghos Gunner 2, на котором можно в домашних условиях распечатать пистолеты Glock 19 и M1911. Новинку выпускает компании Defense Distributed.

Станок, на котором можно напечатать оружейные рамки, стоит 1675 долларов. Доставка по штатам, а также в Канаду и Мексику займет 8-10 недель и обойдется в 100-200 долларов, сообщает "Уралинформбюро".

Как пишет Ars Technica, массовый выход изделия на рынок может создать некоторые проблемы. По американскому законодательству, все компоненты пистолетов, кроме рамок, содержащих регистрационный номер, можно купить в сети. Также граждане США могут самостоятельно собирать огнестрельное оружие, но не имеют права передавать его другим.

Стоит отметить, что Ghost Gunner 2 – обновленная версия трехлетнего станка от той же компании. Предыдущая модель позволяла распечатать детали для винтовок AR-10 и AR-15, а также M1911. Вместе с комплектующими оборудование стоило около 2000 долларов.

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