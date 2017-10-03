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Тюменцев ждут на ярмарки Сегодня в 17:43

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За фермерской продукцией.

7 октября в Тюмени откроются сразу четыре сельскохозяйственных ярмарки. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте АПК, в них примут участие производители из 22 районов и городов.

Личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, а также сельхозпотребкооперативы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представят свою продукцию горожанам. На четырех площадках - в выставочном комплексе ОАО "Тюменская ярмарка", у торговых центров "Порт" и "Заречный двор", а также на улице Бакинских Комиссаров - можно будет купить экологически чистые мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, дикоросы и многое другое.

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