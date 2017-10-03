Для жителей домов у "Екатеринбург Арены" введут пропускной режимСегодня в 19:26
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На время матчей мундиаля.
Жители 60 домов на улице Репина в Екатеринбурге до мая 2018 года должны получить аккредитацию, чтобы иметь возможность подъехать к своим жилищам на автомобилях. Пропускной режим для тех, кто живет рядом со стадионом "Екатеринбург Арена", будет действовать во время проведения матчей ЧМ-2018 в уральской столице, передает "Уралинформбюро".
Ограничение движения в районе Центрального стадиона будет действовать с 10.00 дня проведения игры до матча и четыре часа после него. Однако есть и территории, где будут действовать иные правила доступа. К примеру, проезд будет запрещен за 5–7 часов до начала матча.
Чтобы попасть на "закрытый" участок, горожанам предстоит пройти аккредитацию и получить документ для проезда к месту проживания. Она будет проводиться поэтапно, рассказали в администрации города. Документы для аккредитации начнут собирать в марте. В мае екатеринбуржцам повторно объявят о перекрытиях, условиях въезда и выезда.
К этой работе подключат 19 управляющих компаний, которые организуют собрания собственников жилья, где люди смогут получить всю необходимую информацию. Пошаговую инструкцию о том, как получить аккредитацию, разместят на подъездах домов.
Транспортные пропуска, где указаны данные владельца, его автомобиля и зоны проживания, планируют выдать в мае 2018-го. При этом сотрудникам предприятий, расположенных в зоне пропускного режима, предложено в дни матчей ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Аккредитации для них не предусмотрено.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся 4 встречи группового этапа – по одной в квартетах A, C, H, F. Они пройдут 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года соответственно.
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