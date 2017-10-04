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Хью Хефнера подвело сердцеСегодня в 08:48

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Основателя Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро.

Причиной смерти Хью Хефнера стала сердечная недостаточность. Об этом со ссылкой на портал TMZ сообщает ряд федеральных СМИ.

Также отмечается, что у основателя журнала Playboy имелся ряд серьезных заболеваний - острое воспаление тканей, инфекция крови и кишечная палочка.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Хефнер скончался 27 сентября в возрасте 91 года в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным Metro, он будет похоронен на Вествудском кладбище рядом с могилой девушки с обложки первого номера Playboy — легендарной актрисой Мэрилин Монро.

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Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

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