Основателя Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро.

Причиной смерти Хью Хефнера стала сердечная недостаточность. Об этом со ссылкой на портал TMZ сообщает ряд федеральных СМИ.

Также отмечается, что у основателя журнала Playboy имелся ряд серьезных заболеваний - острое воспаление тканей, инфекция крови и кишечная палочка.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Хефнер скончался 27 сентября в возрасте 91 года в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным Metro, он будет похоронен на Вествудском кладбище рядом с могилой девушки с обложки первого номера Playboy — легендарной актрисой Мэрилин Монро.



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