Москва отстает.

В России поставлен новый демографический рекорд - численность детей достигла максимума за последние 15 лет. К началу 2017 года в стране проживало 26,9 миллиона человек до 15 лет включительно - 18,3% от всего населения. За 2016 год данный показатель вырос на 600 тысяч человек (+2%), сообщили "Уралинформбюро" в Росстате.

Самая высока доля детей в Республике Тыва - 34,4%, Чечне - 34,2% и Ингушетии - 29,3%. Наименьшие показатели оказались у российских столиц. В Москве дети составляют 14,7% населения, в Санкт-Петербурге - 15%. Такая же ситуация сложилась в Тульской и Тамбовской областях - 14,8% и 15% соответственно.

Среди основных причин увеличения доли подрастающего поколения эксперты называют рост рождаемости и притока мигрантов, которые едут в Россию целыми семьями.