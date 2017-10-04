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Плотники вошли в ТОП самых прибыльных профессий ЕкатеринбургаСегодня в 10:17

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Вместе со стоматологами и программистами.

Самую большую зарплату в Екатеринбурге получают стоматологи. Такой вывод сделали специалисты сайта по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", изучив более 7 000 вакансий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, больше всех – 300 тысяч рублей может заработать опытный зубной врач. Ему необходимо подтвердить свою квалификацию сертификатами и рекомендациями из профессиональной среды.

Обладатель личного грузового автомобиля-контейнеровоза сумеет заработать до 250 тысяч рублей за месяц. Для этого он должен кататься по всему Сибирскому федеральному округу. Кроме прав и транспортного средства от кандидата не требуют ничего.

Специалист отдела охраны в банке, согласно данным сайта, может зарабатывать 100-150 тысяч рублей в месяц. За эти деньги в его обязанности войдет обработка кредитных заявок клиентов и оценка риски.

Frontend-разработчик, устроившись в торгово-производственную компанию, получит до 150 тысяч рублей. Для этого ему нужно знать несколько языков программирования и иметь огромное желание работать.

Завершает ТОП самых дорогих вакансий предложение для плотника. Специалист с опытом возведения домов по каркасной технологии также может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Он должен уметь утеплять жилье, а также проводить внутреннюю и внешнюю отделку, устанавливать окна и двери.

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