Ящера, гепарда и вымершего травоядного.

Специалисты нашли на снимках поверхности Марса останки ящера, гепарда и травоядного животного. Палеонтологи изучили фотографии, которые сделал в 2013 году марсоход третьего поколения Curiosity, сообщает "Уралинформбюро".

На снимках видны объекты, похожие на останки животного. В частности, пишет NationNews, специалисты увидели верхнюю и нижнюю челюсти животного, ноздри и зубы. По одной из версий, окаменелости принадлежат вымершему травоядному позвоночному величиной с ворону – археоптериксу.

Также на снимках эксперты обнаружили, предположительно, окаменелые останки ящера из юрского периода и череп современного гепарда.