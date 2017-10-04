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Ученые нашли на Марсе останки животныхСегодня в 10:06

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Ящера, гепарда и вымершего травоядного.

Специалисты нашли на снимках поверхности Марса останки ящера, гепарда и травоядного животного. Палеонтологи изучили фотографии, которые сделал в 2013 году марсоход третьего поколения Curiosity, сообщает "Уралинформбюро".

На снимках видны объекты, похожие на останки животного. В частности, пишет NationNews, специалисты увидели верхнюю и нижнюю челюсти животного, ноздри и зубы. По одной из версий, окаменелости принадлежат вымершему травоядному позвоночному величиной с ворону – археоптериксу.

Также на снимках эксперты обнаружили, предположительно, окаменелые останки ящера из юрского периода и череп современного гепарда.

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