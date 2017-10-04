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Школьники Магнитки задали вопросы машиностроителямСегодня в 10:00

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О карьерном росте.

Сотрудники Механоремонтного комплекса ММК провели урок профориентации для школьников. Встреча, приуроченная к Дню машиностроителя, состоялась в центре правовой информации "Библиотека Крашенинникова", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Молодой слесарь-ремонтник Наиль Хасанов рассказал старшеклассникам, что механоремонтный комплекс специализируется на производстве оборудования и запасных частей для ММК, Также он отметил, какие задачи выполняет в цехе, где трудится полтора года, и какую зарплату получает. Юных слушателей заинтересовали возможности карьерного роста на предприятии.

Подобное общение школьников с представителями различных профессий металлургического комбината проходит в рамках проекта "Славим человека труда!". Оно помогает мотивировать молодежь к поступлению в технические вузы и сформировать интерес к рабочим специальностям.

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