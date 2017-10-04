В рамках спецпроекта профкома.

Более 1000 ветеранов ММК в канун международного Дня пожилых людей посетили концерт во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Торжественное мероприятие организовал профком Группы ММК.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", все ветераны Группы - более 21 000 человек - являются участниками профсоюзной программы "Активное долголетие". Специальный проект был задуман несколько лет назад, чтобы разнообразить досуг членов профсоюза, находящихся на пенсии.

Для ветеранов проводятся концертные программы и развлекательные вечера отдыха. Однако самым востребованным из направлений работы с пенсионерами оказались экскурсионные выезды в Аркаим, лимонарий (поселок Наровчатка), динопарк (поселок Ташбулатово), на озеро Банное и в "Абзаково".

Кроме того, многие праздники, в том числе и День пожилого человека, с недавнего времени бывшие работники градообразующего предприятия отмечают на свежем воздухе.

На организацию поездок представителей старшего поколения по родному краю с начала 2017 года профсоюзной организацией Группы ММК было направлено около 1,5 миллионов рублей. В целом финансирование программы "Активное долголетие" составило около 5 миллионов рублей.